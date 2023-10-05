Гельмут Марко об «Андретти»: «Появление 11-й команды приведет к снижению индивидуальной ценности каждого участника «Ф-1». Этого никому не хочется»

Марко выступил против прихода «Андретти» в «Формулу-1».

По словам советника « », нынешние участники чемпионата вряд ли обрадуются появлению 11-й команды.

Марко считает, что команды не согласятся на снижение своих доходов в пользу нового участника, а также отметил возможные трудности с логистикой, которые могут возникнуть в случае появления еще одной конюшни.

«Появление одиннадцатой команды будет означать не только то, что существующим командам придется делиться своим куском денежного пирога, но и приведет к снижению индивидуальной ценности каждой команды. Разумеется, этого никому не хочется.

Более того, на большинстве автодромов и так уже не хватает места. Куда вы собрались вмещать еще одну команду, когда на пит-лейн и так уже слишком тесно? А в зоне паддока, вероятно, командам придется уменьшать зоны размещения. Действующие команды в этом не заинтересованы», – рассказал .

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