Гельмут Марко: «Ферстаппен вновь и вновь удивляет, квалификационные круги выглядят невозможными, нет пределов ожиданиям»

Гельмут Марко высказался о невероятном даре Макса Ферстаппена.

На Гран-при Катара пилот « » может в третий раз стать чемпионом «Формулы-1».

– Титул станет для Макса третьим. Куда он может расти дальше?

– Он продемонстрировал огромное развитие как личность. В субботу он отпраздновал свой всего лишь 26-й день рождения, он обладает самобытным характером.

Если говорить о гоночных качествах, он вновь и вновь нас удивляет. Он выдает квалификационные круги, которые кажутся невозможными. Нет пределов ожиданиям, и будущее выглядит светлым.

– Но напарники рядом с ним разваливаются.

– Все напарники Сенны тоже разваливались, может кое-что об этом рассказать. Однако [ ] искал вызовы, а у Макса все сложнее. Если думать о том, кто мог бы держаться рядом с ним, в голову приходят лишь опытные парни вроде Алонсо или Хэмилтона.

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