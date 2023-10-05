Гельмут Марко: «Ферстаппен вновь и вновь удивляет, квалификационные круги выглядят невозможными, нет пределов ожиданиям»
Гельмут Марко высказался о невероятном даре Макса Ферстаппена.
На Гран-при Катара пилот «Ред Булл» может в третий раз стать чемпионом «Формулы-1».
– Титул станет для Макса третьим. Куда он может расти дальше?
– Он продемонстрировал огромное развитие как личность. В субботу он отпраздновал свой всего лишь 26-й день рождения, он обладает самобытным характером.
Если говорить о гоночных качествах, он вновь и вновь нас удивляет. Он выдает квалификационные круги, которые кажутся невозможными. Нет пределов ожиданиям, и будущее выглядит светлым.
– Но напарники рядом с ним разваливаются.
– Все напарники Сенны тоже разваливались, Герхард Бергер может кое-что об этом рассказать. Однако [Сенна] искал вызовы, а у Макса все сложнее. Если думать о том, кто мог бы держаться рядом с ним, в голову приходят лишь опытные парни вроде Алонсо или Хэмилтона.
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