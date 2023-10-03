Макс Ферстаппен о доминировании: «Это не всегда просто. Порой надо выбираться из трудных ситуаций»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Макс Ферстаппен рассказал, как тяжело ему доминировать в «Формуле-1».

«Необходимо очень стабильно выступать по ходу сезона, фактически ты не можешь допускать неудачных уик-эндов. Ты должен постоянно показывать уровень, все время.

Это не всегда просто. Порой уик-энды начинаются тяжело, и важно выбираться из трудных ситуаций», – признался пилот «Ред Булл» в подкасте Mind Set Win.

Двукратный чемпион мира подчеркнул, что стремится сохранять спокойствие и не забегать вперед:

«Я тот человек, который говорит: «Что ж, посмотрим, что случится». Я пытаюсь наслаждаться моментом и не беспокоюсь по поводу того, что предстоит через две недели.

Каждый человек работает по-своему: если что-то подходит мне, не значит, что это подойдет кому-то еще. В этом и красота спорта и жизни в целом, так ведь? Есть столько разных людей, которые работают по-разному. Но в конечном счете они могут достичь очень схожих целей».

Макс Ферстаппен об оформлении титула в спринте: «Никаких эмоций. Мне все равно, где я выиграю»

Том Коронель: «Незаполненный чек для Ферстаппена – единственный способ побеждать для «Феррари»

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Это он шутит так? А что для него просто тогда, если вообще никто на трассе около него ездить не будет? Высрал какую-то чушь с никакущими аргументами. Все предельно и максимально просто, непросто это ребятам из конца и середины пелетона, а у тебя лафа
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий