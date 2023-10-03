Макс Ферстаппен о доминировании: «Это не всегда просто. Порой надо выбираться из трудных ситуаций»

Макс Ферстаппен рассказал, как тяжело ему доминировать в «Формуле-1».

«Необходимо очень стабильно выступать по ходу сезона, фактически ты не можешь допускать неудачных уик-эндов. Ты должен постоянно показывать уровень, все время.

Это не всегда просто. Порой уик-энды начинаются тяжело, и важно выбираться из трудных ситуаций», – признался пилот « » в подкасте Mind Set Win.

Двукратный чемпион мира подчеркнул, что стремится сохранять спокойствие и не забегать вперед:

«Я тот человек, который говорит: «Что ж, посмотрим, что случится». Я пытаюсь наслаждаться моментом и не беспокоюсь по поводу того, что предстоит через две недели.

Каждый человек работает по-своему: если что-то подходит мне, не значит, что это подойдет кому-то еще. В этом и красота спорта и жизни в целом, так ведь? Есть столько разных людей, которые работают по-разному. Но в конечном счете они могут достичь очень схожих целей».

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