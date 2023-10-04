Основатель Rodin Cars Дикер: «У меня были переговоры о покупке «Альфа Таури», но цена в $800-900 млн делала сделку коммерчески нежизнеспособной»

«Альфа Таури» могли продать за $900 млн – но покупатель отказался.

Основатель Rodin Cars Дэвид Дикер рассказал, что вел переговоры о покупке «Альфа Таури», но решил отказаться от предложения.

По словам Дикера, в гоночной компании « » были готовы продать «Альфа Таури» за $800-900 млн, однако он посчитал покупку команды за такую сумму коммерчески не выгодной.

Rodin Cars был одним из проектов, претендовавших на создание новой команды «Формулы-1», однако их заявка в итоге была отклонена на одном из этапов рассмотрения.

«Ну, у меня были некоторые обсуждения, переговоры о покупке « », но цена за команду, озвученная той стороной, как я это понимаю, делало сделку коммерчески нежизнеспособной.

Все-таки на подобные вещи нужно смотреть с точки зрения коммерческой выгоды. Эти ребята из «Формулы-1» являются настоящими экспертами в области автоспорта, но вот в отношении бизнеса я бы не был так уверен.

Я бы купил команду, если бы считал, что существует путь сделать этот проект в итоге жизнеспособным. Но идея платить $800-900 млн за «Альфа Таури» вряд ли было бы коммерчески выгодным решением. Но знаете, нужно просто изучать наличие разных возможностей.

Я совершил ошибку в тот момент, когда на продажу была выставлена команда «Уильямс». Потому что тогда я мог бы легко ее купить. Я видел все цифры, сидел на презентациях, сделал им предложение. Еще у меня было несколько ребят, которые время от времени говорили и о других командах. В основном о «Заубере» и «Хаасе», которые в течение нескольких лет то появлялись на рынке, то снова исчезали, и которые можно было бы купить за значительно меньшую сумму, и в этом было бы гораздо больше смысла. Но, как я уже сказал, тогда я сам все испортил», – рассказал Дикер.

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