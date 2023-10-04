MotoGP. Марк Маркес уйдет из «Хонды» и в следующем сезоне продолжит карьеру в «Грезини»

Марк Маркес покинет «Хонду» по окончании сезона-2023.

В « » официально объявили о том, что команда и Маркес решили по обоюдному согласию прекратить сотрудничество по окончании нынешнего чемпионата.

Сотрудничество «Хонды» и Маркеса является одним из самых успешных в истории MotoGP – за 11 сезонов в период с 2013-2023 годы было выиграно шесть чемпионатов. Испанец стал чемпионом в свой дебютный сезон в 2013 году, потом завоевал титул в 2014 году, а следом четыре раза подряд становился чемпионом в период с 2016 по 2019 годы.

Ожидается, что в следующем сезоне Маркес продолжит карьеру в «Грезини» – команда будет использовать мотоцикл « » годичной давности. Напарником Марка Маркеса по команде будет его брат Алекс.

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