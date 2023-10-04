MotoGP. Марк Маркес уйдет из «Хонды» и в следующем сезоне продолжит карьеру в «Грезини»

Теги переходы Дукати чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP Грезини Алекс Маркес Авто

Марк Маркес покинет «Хонду» по окончании сезона-2023.

В «Хонде» официально объявили о том, что команда и Маркес решили по обоюдному согласию прекратить сотрудничество по окончании нынешнего чемпионата.

Сотрудничество «Хонды» и Маркеса является одним из самых успешных в истории MotoGP – за 11 сезонов в период с 2013-2023 годы было выиграно шесть чемпионатов. Испанец стал чемпионом в свой дебютный сезон в 2013 году, потом завоевал титул в 2014 году, а следом четыре раза подряд становился чемпионом в период с 2016 по 2019 годы.

Ожидается, что в следующем сезоне Маркес продолжит карьеру в «Грезини» – команда будет использовать мотоцикл «Дукати» годичной давности. Напарником Марка Маркеса по команде будет его брат Алекс.

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2 комментария

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Luca di Montezemolo
Вау. Ну в целом этого следовало ожидать, после фразы что на решение подиум в Японии не повлияет. Интересно какие условия расторжения, я почему-то подозревал что Хонда не станет упираться, ну будет Маркес тошнить ещё год теперь уже забивая на результаты, проще сохранить отношения и может потом как Росси вернуться назад в ямаху.
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Hitgoe Himgob
Заканчивается эпоха
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