MotoGP. Марк Маркес определится с командой в ближайшие недели: «Есть 3 четких плана. С новым байком «Хонды» те же проблемы»

Марк Маркес высказался о потенциальной смене команды MotoGP.

Шестикратный чемпион протестировал прототип «Хонды» 2024 года RC213V и отметил, что испытывает же те трудности. Как ранее сообщала испанская пресса, Маркес близок к переходу в «Грезини» в следующем сезоне. Сам Марк утверждает, что примет решение в районе Гран-при Индии (24 сентября) и Японии (1 октября).

«Стиль пилотажа достаточно сильно отличается, однако в конечном счете проблемы те же, так что нужно продолжать работу. Конечно, всегда ожидаешь большего. Если это основа, если это наш байк, то мы далеко. Надо многое поменять.

Есть план A, план B и план C. Раньше я говорил о двух вариантах – их три. Есть три плана, три очень четких идеи, и я ясно понимаю, что произойдет при каждом сценарии. Но времени немного, есть дедлайн. В районе Индии, Японии я приму решение», – сказал гонщик « ».

MotoGP. Марк Маркес «крайне близок» к переходу в «Грезини» к Алексу Маркесу (As)