Карлос Сайнс: «Ред Булл» на два года опережает остальных в развитии, догнать их будет непросто»
Сайнс признал – догнать «Ред Булл» в ближайшем будущем будет непросто.
Пилот «Феррари» отметил, что в отсутствии текущих лидером нынешний чемпионат мог бы получиться крайне интересным, учитывая примерно равные возможности сразу нескольких команд:
«Думаю, что без «Ред Булл» мы бы сейчас говорили о самом равном и интересном чемпионате «Формулы-1» за много лет – ведь «Астон Мартин», «Макларен», «Феррари» и «Мерседес» находятся примерно на одном уровне. В реальности же есть команда, которая опережает всех на 0,5 секунды на круге».
Сайнс признал, что в том числе из-за этого «Феррари», как и многие другие команды, давно переключилась на работу над болидом 2024 года:
«Да, мы тоже это сделали. Последние обновления для нынешнего болида мы привезли на Гран-при Японии. Решения по конструкции болида 2024 года уже приняты и команда уже работает с новой машиной в аэродинамической трубе.
При этом нужно понимать, что «Ред Булл» на два года опережает остальных в развитии. Так что выйти на их уровень будет очень непросто, поэтому они и доминируют. Но, время покажет. У нас нет другого выбора, кроме как сосредоточиться на своем прогрессе».
Сайнс также оценил шансы на то, что «Ред Булл» продолжит выигрывать чемпионат до 2025 года включительно:
«Время покажет. Я не знаю, у меня нет ответа. Я могу лишь стараться быть оптимистом и верить в то, что такая команда, как «Феррари», способна на это (отыграть такое отставание). Особенно если посмотреть на пример «Макларена», которому удалось совершить такой скачок вперед. По крайней мере, мы знаем, что должны делать и над чем работать. Позволит ли это выйти на один уровень с «Ред Булл»? Надеюсь, что так».
Почему «Феррари» провалилась? Кто больше виноват – команда, уровень машины или Леклер?
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