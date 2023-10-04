Карлос Сайнс: «Ред Булл» на два года опережает остальных в развитии, догнать их будет непросто»

Сайнс признал – догнать «Ред Булл» в ближайшем будущем будет непросто.

Пилот «Феррари» отметил, что в отсутствии текущих лидером нынешний чемпионат мог бы получиться крайне интересным, учитывая примерно равные возможности сразу нескольких команд:

«Думаю, что без «Ред Булл» мы бы сейчас говорили о самом равном и интересном чемпионате «Формулы-1» за много лет – ведь « », «Макларен», «Феррари» и « » находятся примерно на одном уровне. В реальности же есть команда, которая опережает всех на 0,5 секунды на круге».

признал, что в том числе из-за этого «Феррари», как и многие другие команды, давно переключилась на работу над болидом 2024 года:

«Да, мы тоже это сделали. Последние обновления для нынешнего болида мы привезли на Гран-при Японии. Решения по конструкции болида 2024 года уже приняты и команда уже работает с новой машиной в аэродинамической трубе.

При этом нужно понимать, что «Ред Булл» на два года опережает остальных в развитии. Так что выйти на их уровень будет очень непросто, поэтому они и доминируют. Но, время покажет. У нас нет другого выбора, кроме как сосредоточиться на своем прогрессе».

Сайнс также оценил шансы на то, что « » продолжит выигрывать чемпионат до 2025 года включительно:

«Время покажет. Я не знаю, у меня нет ответа. Я могу лишь стараться быть оптимистом и верить в то, что такая команда, как «Феррари», способна на это (отыграть такое отставание). Особенно если посмотреть на пример « », которому удалось совершить такой скачок вперед. По крайней мере, мы знаем, что должны делать и над чем работать. Позволит ли это выйти на один уровень с «Ред Булл»? Надеюсь, что так».

Почему «Феррари» провалилась? Кто больше виноват – команда, уровень машины или Леклер?