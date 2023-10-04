Карлос Сайнс: «Ред Булл» на два года опережает остальных в развитии, догнать их будет непросто»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Астон Мартин Авто

Сайнс признал – догнать «Ред Булл» в ближайшем будущем будет непросто.

Пилот «Феррари» отметил, что в отсутствии текущих лидером нынешний чемпионат мог бы получиться крайне интересным, учитывая примерно равные возможности сразу нескольких команд:

«Думаю, что без «Ред Булл» мы бы сейчас говорили о самом равном и интересном чемпионате «Формулы-1» за много лет – ведь «Астон Мартин», «Макларен», «Феррари» и «Мерседес» находятся примерно на одном уровне. В реальности же есть команда, которая опережает всех на 0,5 секунды на круге».

Сайнс признал, что в том числе из-за этого «Феррари», как и многие другие команды, давно переключилась на работу над болидом 2024 года:

«Да, мы тоже это сделали. Последние обновления для нынешнего болида мы привезли на Гран-при Японии. Решения по конструкции болида 2024 года уже приняты и команда уже работает с новой машиной в аэродинамической трубе.

При этом нужно понимать, что «Ред Булл» на два года опережает остальных в развитии. Так что выйти на их уровень будет очень непросто, поэтому они и доминируют. Но, время покажет. У нас нет другого выбора, кроме как сосредоточиться на своем прогрессе».

Сайнс также оценил шансы на то, что «Ред Булл» продолжит выигрывать чемпионат до 2025 года включительно:

«Время покажет. Я не знаю, у меня нет ответа. Я могу лишь стараться быть оптимистом и верить в то, что такая команда, как «Феррари», способна на это (отыграть такое отставание). Особенно если посмотреть на пример «Макларена», которому удалось совершить такой скачок вперед. По крайней мере, мы знаем, что должны делать и над чем работать. Позволит ли это выйти на один уровень с «Ред Булл»? Надеюсь, что так».

Почему «Феррари» провалилась? Кто больше виноват – команда, уровень машины или Леклер?

3 комментария

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Великий Алонсо
В каком измерении у этого клоуна Астон-Мартин до сих пор на одном уровне с выше перечисленными командами? Ну как такую дичь нести можно, а что сразу Хаас и Альфа-Ромео не добавил? АМ были на одном уровне с Феррари и Мерседесом в первые несколько гонок сезона. Уже последние несколько месяцев и Феррари, и Мерседес (а теперь уже и Макларен) везут по полсекунды с круга Астон-Мартин. Пусть покажет конкретно, в каком месте Астон Мартин с ними на одном уровне? Если Алонсо на голову выше уровнем вас и успел набрать столько очков подиумов и очков в первую половину сезона, это не значит что АМ так быстры сейчас, это значит, что вы бездари. В первую очередь тот же Сасайнс, который до сих пор за 17 гонок позади Алонсо в общем зачёте, хотя его Феррари уже с начала лета намного быстрее чем АМ.
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Luca di Montezemolo
Готовьтесь к 26 году лучше, хотя фуры и к этому регламенту начали готовиться сильно раньше читербулла, и имели ещё время на продувку больше читербулла если складывать Хаас и АТ, но ненадолго их хватило в итоге.
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Hitgoe Himgob
Очень спорно, Рено в свое время космолёт Феррари за сезон догнал. Феррари в 2004м копия современного РБ по доминированию и смены регламента не было
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