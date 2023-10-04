Главный гоночный инженер «Хааса»: «По аэродинамическим характеристикам обновленный болид будет сильно отличаться от предыдущего»

В «Хаасе» не ждут от обновленного болида значительной прибавки в скорости.

Главный гоночный инженер « » Аяо Комацу рассказал о целях, которые команда преследовала при создании значительного пакета обновлений болида, который будет готов к предстоящему .

По словам Комацу, речь идет не столько о смене концепции болида на тот вариант, который позволит сразу значительно улучшить скорость болида – а о том, что команда хочет фактически протестировать как можно больше вариантов, чтобы потом реализовать наиболее удачные технические решения в болиде 2024 года.

«Мы говорим о действительно крупном пакете обновлений, но с точки зрения увеличения скорости болида, если хотите, это на самом деле не так уж важно.

Скорее мы делаем это для того, чтобы опробовать другую концепцию и узнать как можно больше. Возможность узнать как можно больше новых данных до момента презентации болида следующего года – это и правда важно.

Я не могу с уверенностью сказать, что с новой концепцией мы станет на столько-то быстрее в квалификации или в гонке. Но это очень важно с точки зрения возможности изучить различные характеристики болида .

Официально мы не называем это «второй версией болида». Но они включают в себя изменения кузова, боковых закрылков, днища. Так что обновление довольно существенное. Мы не стали менять переднее или заднее антикрыло, но аэродинамические характеристики обновленного болида будут сильно отличаться от предыдущей версии», – рассказал Комацу.

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