«Мы невероятно ради возможности принять участие в таком престижном чемпионате». В «Андретти» прокомментировали одобрение заявки на создание команды в «Ф-1»

В «Андретти» готовы к дальнейшим переговорам по созданию команды в «Ф-1».

Команда «Андретти» выпустила официальное заявление по итогам одобрения заявки на создание 11-й конюшни в «Формуле-1».

После того, как заявка «Андретти» была окончательно одобрена ФИА, теперь ей требуется согласование коммерческих вопросов в ФОМ и участниками чемпионата.

«Для «Андретти-Кадиллак» большая часть в том, что ФИА одобрила заявку «Андретти», обозначившую заинтересованность в участии в чемпионате «Формулы-1».

Мы ценим строгий, прозрачный и всеобъемлющий процесс оценки заявок и невероятно рады возможности принять участие в таком престижном чемпионате со столь богатой историей.

Создание данной команды с ярко выраженной американской направленностью – важный момент для всех наших сотрудников и болельщиков, которым они вправе гордиться. Мы уверены, что глубокие гоночные познания и технологические достижения «Андретти-Кадиллак» в области гонок принесут пользу нашим клиентам и усилят желание сотрудничать с «Формулой-1» по всему миру.

Мы с нетерпением ждем возможности взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами в «Формуле-1» и продолжаем процесс планирования и подготовки к скорейшему присоединению к числу участников «Ф-1», – говорится в заявлении «Андретти-Кадиллак».

ФИА утвердила итоги тендера на 11-ю команду «Ф-1». Заявка «Андретти» единственная прошла отбор