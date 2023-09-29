Формула Е. Ди Грасси в следующем сезоне будет выступать за «Абт»

Теги Лукас ди Грасси Абт Спортслайн Формула E Авто

Лукас ди Грасси продолжит карьеру в «Абт» в «Формуле Е».

Бразилец, который является чемпионом «Формулы Е» сезона 2016/17. Ранее ди Грасси уже выступал за команду «Абт» и одержал в ее составе 12 побед.

После ухода «Абт» из «Формулы Е» в связи с решением покинуть серию их технического партнера «Ауди», два последних сезона ди Грасси провел в «Вентури» и «Махиндре». Теперь же ди Грасси вернется в коллектив, который сотрудничает с «Махиндрой».

Напарником ди Грасси по команде будет Нико Мюллер.

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