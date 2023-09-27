Де Врис вернулся в «Формулу E»

«Махиндра» объявила состав пилотов на сезон-2023/2024 «Формулы E».

Выступать за команду будут экс-гонщик «Формулы-1» Ник де Врис и Эдоардо Мортара.

Де Врис – чемпион электросерии 2021 года в составе « ». В нынешнем сезоне нидерландец провел десять Гран-при «Ф-1» за « », после чего его заменил .

Победитель шести гонок « » Мортара ранее защищал цвета «Вентури» и « ».

Ник и Эдоардо заключили многолетние контракты с «Махиндрой». Не исключено, что нидерландец будет совмещать заезды в электрочемпионате с выступлениями в WEC.

WEC. Де Врис получит место в гиперкаре «Тойоты» (Autosport)