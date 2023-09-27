Де Врис вернулся в «Формулу E»

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«Махиндра» объявила состав пилотов на сезон-2023/2024 «Формулы E».

Выступать за команду будут экс-гонщик «Формулы-1» Ник де Врис и Эдоардо Мортара.

Де Врис – чемпион электросерии 2021 года в составе «Мерседеса». В нынешнем сезоне нидерландец провел десять Гран-при «Ф-1» за «Альфа Таури», после чего его заменил Даниэль Риккардо.

Победитель шести гонок «Формулы E» Мортара ранее защищал цвета «Вентури» и «Мазерати».

Ник и Эдоардо заключили многолетние контракты с «Махиндрой». Не исключено, что нидерландец будет совмещать заезды в электрочемпионате с выступлениями в WEC.

WEC. Де Врис получит место в гиперкаре «Тойоты» (Autosport)

1 комментарий

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Сергей Анненков
Так сказать, завершил командировку в Ф1
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