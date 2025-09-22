Изак Аджар: «Я не знаю правил борьбы. Не думаю, что они должны быть – каждый сценарий уникален»

Аджар признался, что не помнит регламент «Ф-1».

Пилот «Рейсинг Буллз » Изак Аджар сообщил, что не держит в уме предписания ФИА , которые касаются сражений колесо в колесо.

«Честно говоря, в гонке я не думаю о гайдлайнах. Я делаю то, что считаю правильным и безопасным, когда атакую или защищаюсь, вот и все. Пока все работает очень хорошо», – заявил француз на Гран-при Азербайджана .

Изак ответил на вопрос о том, читал ли он гайдлайны:

«Да, но я не знаю правил, если честно. Это не повод для гордости, и я не горжусь. И пока все идет хорошо, потому что я понимаю, как надо сражаться.

Не думаю, что должны быть правила, ведь каждый сценарий уникален. Каждый поворот уникален.

Я не особо принимаю [гайдлайны ФИА] во внимание. Есть разница в скорости, общие правила, это имеет значение. Повторюсь, очень тяжело регламентировать борьбу, потому что все ситуации уникальны.

Мы – 20 лучших гонщиков в мире. И пока что борьба проходит очень хорошо, по крайней мере в моем случае. По-моему, у меня вообще не было инцидентов ни с кем».

