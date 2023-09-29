Даниэль Риккардо: «Хочу выйти на старт уже через пару недель – план именно таков»

Риккардо ждет сессию на симуляторе – чтобы определиться с датой возвращения.

Пилот « » продолжает восстанавливаться после перелома запястья, полученного по ходу гоночного уик-энда в Нидерландах.

С учетом этапа в Зандворте Риккардо пропустил уже четыре Гран-при – а в команде его временно заменяет .

При этом, несмотря на травму, Риккардо уже гарантировано место в «Альфа Таури» в следующем сезоне.

В начале октября – на неделе перед Гран-при Катара, – Риккардо проведет сессию на симуляторе «Ред Булл», чтобы определиться с текущим состоянием.

Ранее сообщалось, что запланированное на катарский этап возвращение Риккардо может быть отложено как минимум до .

«Для меня это будет первой проверкой – возможностью понять, на каком этапе восстановления я нахожусь, и уже после этого планировать дальнейшие действия.

Я определенно хочу выйти на старт уже через пару недель – план именно таков. Вероятно, что-то определенное я буду знать в начале следующей недели», – рассказал Риккардо.

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