На Гран-при Японии Ферстаппен побил рекорд Михаэля Шумахера по победам с поула подряд

Ферстаппен побил рекорд Шумахера по победам с поула подряд.

Пилот « », одержав победу на , установил еще один рекорд «Формулы-1». Ферстаппен в 13-й раз подряд выиграл гонку, стартуя с поула, тем самым перекрыв достижение .

Свой рекорд Шумахер установил в 2003-2004 годах. Серия началась на Гран-при Сан-Марино в Имоле, где Шумахер одержал победу, стартовав с поула. В том сезоне немец еще трижды выигрывал поул – в Испании, Австрии и Италии, – и каждый раз после этого неизменно побеждал и в гонке.

В сезоне-2004 Шумахер восемь раз завоевывал поул – и каждый раз после этого также оказывался первым на финише гонки. Прервалась серия Шумахера уже на 2005 года – когда, несмотря на старт с поула, Михаэль не сумел выиграть заезд, финишировав вторым, в то время как победу одержал .

Серия Ферстаппена, которая пока продолжается, началась на Гран-при Нидерландов 2022 года. С тех пор, с учетом этапа в Зандворте, Ферстаппен 13 раз выигрывал поул, и каждый раз после этого побеждал и в гонке.

Ферстаппен выиграл 13-ю гонку в 2023-м. До рекорда «Ф-1», установленного им же – 2 победы