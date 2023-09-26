На Гран-при Японии Ферстаппен побил рекорд Михаэля Шумахера по победам с поула подряд

Теги Михаэль Шумахер Гран-при Венгрии Гран-при Японии Кими Райкконен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен побил рекорд Шумахера по победам с поула подряд.

Пилот «Ред Булл», одержав победу на Гран-при Японии, установил еще один рекорд «Формулы-1». Ферстаппен в 13-й раз подряд выиграл гонку, стартуя с поула, тем самым перекрыв достижение Михаэля Шумахера.

Свой рекорд Шумахер установил в 2003-2004 годах. Серия началась на Гран-при Сан-Марино в Имоле, где Шумахер одержал победу, стартовав с поула. В том сезоне немец еще трижды выигрывал поул – в Испании, Австрии и Италии, – и каждый раз после этого неизменно побеждал и в гонке.

В сезоне-2004 Шумахер восемь раз завоевывал поул – и каждый раз после этого также оказывался первым на финише гонки. Прервалась серия Шумахера уже на Гран-при Венгрии 2005 года – когда, несмотря на старт с поула, Михаэль не сумел выиграть заезд, финишировав вторым, в то время как победу одержал Кими Райкконен.

Серия Ферстаппена, которая пока продолжается, началась на Гран-при Нидерландов 2022 года. С тех пор, с учетом этапа в Зандворте, Ферстаппен 13 раз выигрывал поул, и каждый раз после этого побеждал и в гонке.

Ферстаппен выиграл 13-ю гонку в 2023-м. До рекорда «Ф-1», установленного им же – 2 победы

4 комментария

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Alex Sin
Плачь мерсофанатиков и болел недосемикратного чемпиончика объявляется открытым.(
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Великий Алонсо
Как же жаль, что нет Алонсо в напарниках у Ферстаппена, вот это жаришка была бы, Алонсо дал бы просраться Ферстаппену, это не Серхио Перес нифига. Был бы аналог Проста и Сенны, хотя справедливости ради, Ферстаппену до них как до луны. Во-первых, Алонсо попросту намного быстрее чем Перес, это пилот другого уровня. Во-вторых, Алонсо альфа-самец, у него есть яйца и бойцовский характер, чего не скажешь о Пересе. В-третьих, Алонсо максимально умён и психологически устойчив. Ф1 выиграла бы от этого, рейтинги трансляций зашкаливали бы, но нет, видимо Либерти нравится вот такой некий мазохизм, они бы ещё Латифи или Сарджента за руль посадили 🤦‍♂️
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Paninaro
Легко ставить рекорды, когда в напарниках нагнутый вторик - минус один соперник.
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