Валттери Боттас о столкновении: «Стоит поговорить с Сарджентом – выяснить, о чем он вообще думал»

Боттас хочет обсудить с Сарджентом столкновение на Гран-при Японии.

Пилот « » был вынужден досрочно завершить выступления в гонке. В инциденте на старте Боттас получил прокол колеса, а затем в другом инциденте его с трассы выбил пилот « » Логан Сарджент.

«Вообще, на старте я довольно неплохо сорвался с места, а потом оказался между двух машин соперников. И машину справа (« » ) начало сносить в мою сторону. В итоге для меня просто не осталось места на трассе и мы столкнулись.

Я находился между двух других машин и не мог просто оттуда исчезнуть, особенно двигаясь на полной скорости. Не знаю, видел ли меня соперник справа, но в итоге мы столкнулись и я получил прокол колеса на первом же круге.

Нам пришлось проводить два пит-стопа почти одновременно (машина Чжоу тоже получила повреждения), на моем болиде также пришлось менять носовой обтекатель. Так что да, все прошло довольно хаотично.

Вообще это был явно не мой день. Вернувшись на трассу, я попытался обогнать Сарджента по внешней траектории. Я подумал, что оставил ему более чем достаточно места на трассе, но он, как мне кажется, заблокировал колеса и просто выбил меня. Не повезло.

По возвращении в боксы мы поняли, что повреждения машины слишком велики. Проблема была то ли с подвеской, то ли с диффузором. А еще в боковом понтоне образовалась большая дыра. Машина стала просто неуправляемой.

Наверное, мне стоит поговорить с Сарджнетом – выяснить, о чем он вообще думал. Возможно, что он просто ошибся», – рассказал .

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