Валттери Боттас о столкновении: «Стоит поговорить с Сарджентом – выяснить, о чем он вообще думал»

Теги Гран-при Японии Уильямс Формула-1 Валттери Боттас Эстебан Окон Альфа Ромео Логан Сарджент Альпин Авто

Боттас хочет обсудить с Сарджентом столкновение на Гран-при Японии.

Пилот «Альфа Ромео» был вынужден досрочно завершить выступления в гонке. В инциденте на старте Боттас получил прокол колеса, а затем в другом инциденте его с трассы выбил пилот «Уильямса» Логан Сарджент.

«Вообще, на старте я довольно неплохо сорвался с места, а потом оказался между двух машин соперников. И машину справа («Альпин» Эстебана Окона) начало сносить в мою сторону. В итоге для меня просто не осталось места на трассе и мы столкнулись.

Я находился между двух других машин и не мог просто оттуда исчезнуть, особенно двигаясь на полной скорости. Не знаю, видел ли меня соперник справа, но в итоге мы столкнулись и я получил прокол колеса на первом же круге.

Нам пришлось проводить два пит-стопа почти одновременно (машина Чжоу тоже получила повреждения), на моем болиде также пришлось менять носовой обтекатель. Так что да, все прошло довольно хаотично.

Вообще это был явно не мой день. Вернувшись на трассу, я попытался обогнать Сарджента по внешней траектории. Я подумал, что оставил ему более чем достаточно места на трассе, но он, как мне кажется, заблокировал колеса и просто выбил меня. Не повезло.

По возвращении в боксы мы поняли, что повреждения машины слишком велики. Проблема была то ли с подвеской, то ли с диффузором. А еще в боковом понтоне образовалась большая дыра. Машина стала просто неуправляемой.

Наверное, мне стоит поговорить с Сарджнетом – выяснить, о чем он вообще думал. Возможно, что он просто ошибся», – рассказал Боттас.

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5 комментариев

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pan_admiral
Правильно. Сержант, а ведёт себя как дух. Давно пора его начать крепить за косяки.
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checker
не вижу смысла в подобном разговоре.. задавать Сарженту риторический вопрос: "О чем ты думал?".. такое себе..)
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GODZILLA
Он просто соревновался с Пересом кто круче начудит)))
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Schiaff1no
Ответ checker
не вижу смысла в подобном разговоре.. задавать Сарженту риторический вопрос: "О чем ты думал?".. такое себе..)
Так то самого Боттаса стоит спросить чем он думал, когда под явно перетормаживающего Сарджента лез. Это же как в русскую рулетку играть
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Lordk
Ответ checker
не вижу смысла в подобном разговоре.. задавать Сарженту риторический вопрос: "О чем ты думал?".. такое себе..)
Боттас хочет понять агрессивная ли это оборона или неумение входить в повороты (впрочем кажется абсолютно всем очевиден ответ)
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