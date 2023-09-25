Эстебан Окон: «Размен с Гасли не удивил, в «Альпин» всегда так поступали»

Эстебан Окон не понял критику «Альпин» со стороны Пьера Гасли после размена.

Гасли возмутился из-за того, что команда приказала ему пропустить на последнем круге . До этого Эстебан отдал место напарнику, чтобы тот поборолся с пилотом « » , ранее выступавшим за «Альпин».

«Я в команде уже четыре года, и правила всегда оставались такими. То же было с Фернандо. Если пилоты меняются – в данном случае я отдал место Пьеру – то нужно отыграть позицию впереди, а иначе необходимо вернуть место напарнику.

Мы всегда так поступали. Если я в обратном положении, то, конечно, делаю то же самое, хотя предпочитаю бороться на трассе. Я скорее гонщик старой школы и никогда не попросил бы о размене позициями. Но я понимаю точку зрения команды, которая стремилась отыграть места, достать Фернандо и заработать больше очков – к сожалению, не получилось. Я считаю, что мы извлекли максимум и мало что могли сделать лучше.

Так что это не имеет отношения к делу. Изначально я был впереди. Конечно, мы обсудим в команде, что можно сделать лучше, но посмотрите на гонку в Бразилии в 2021-м с Фернандо, в Сочи с [Риккардо] – происходило то же самое. Я отдавал позиции Даниэлю и Фернандо. Всегда применялись такие командные приказы, и меня ситуация не удивила», – признался Окон.

Пьер Гасли об обмене позициями с Оконом: «Какого ###? Вы серьезно?»

Временный руководитель «Альпин»: «Гасли дали шанс догнать Алонсо, обратный размен с Оконом – вполне нормальное решение»