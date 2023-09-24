Пьер Гасли об обмене позициями с Оконом: «Какого ###? Вы серьезно?»

Пьер Гасли раскритиковал стратегию «Альпин» на Гран-при Японии .

В конце гонки выполнил приказ команды и пропустил вперед напарника – в третьем секторе последнего круга. При этом Гасли был очень недоволен этой ситуацией. Между ним и командой состоялся такой диалог по радио:

Г: Дружище, какого ### [черта]? Я бы в любом случае его прошел.

А: Обсудим это в офисе!

Г: Вы серьезно? Вы правда серьезно? Я стартовал впереди. Я был впереди всю гонку. А затем вы позволяете ему совершить андеркат (« » совершили его еще до разменов позициями – Sports.ru).

Согласно стратегии «Альпин», Пьер вернул Окону долг: ранее Эстебан дал напарнику выйти вперед, чтобы тот поборолся с пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Испанца не удалось пройти, так что пилотов решили вернуть в исходное положение.

Гасли заявил, что был в курсе андерката со стороны Окона, но о финальной перестановке ранее не слышал.

«Это не обсуждалось перед гонкой. С той стратегией, что они придумали, было очевидно, что Эстебан совершит андеркат против меня. Но у меня был лучше темп, и я бы прошел его. В любом случае я обогнал его на трассе, потому что у меня были более свежие шины.

Ни разу не обговаривалось, что нам снова придется меняться позициями, потому что я стартовал впереди и всегда ехал впереди. Будь мы десятыми и девятыми или девятыми и десятыми – это одно и то же. Но такого я не ожидал. И я этого не понимаю, ведь я был лидирующим, так что мы поговорим об этом [с командой].

Я за рулем, и моя работа – ехать настолько быстро, насколько возможно. Я отдаю все свои силы. Зачем отдавать позицию, ради чего…

Сегодня я поставил команду выше себя, и я буду так поступать в любом случае. Думаю, мы хорошо справились со стратегией. Как команда мы сделали все возможное. Я не понимаю решения команды, но проявил к нему уважение и позволил Эстебану пройти себя. Но в конце концов это всего три очка для команды – именно на это нам нужно обратить внимание», – заявил Гасли.

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