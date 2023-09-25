Временный руководитель «Альпин»: «Гасли дали шанс догнать Алонсо, обратный размен с Оконом – вполне нормальное решение»

В «Альпин» объяснили размен позициями между Пьером Гасли и Эстебаном Оконом.

На последнем круге Гран-при Японии Гасли приказали пропустить , который в итоге финишировал девятым. Ранее Эстебан пропустил Пьера, чтобы тот оказал давление на пилота « » . Гасли остался крайне недоволен обратным разменом и применил обсценную лексику при общении с инженером.

О ситуации высказался временный руководитель команды Бруно Фамен.

«Между гонщиками нет никаких проблем. Все они сражаются за лучшие результаты для себя, и это нормально – им за такое платят. Но также им платят за лучшие командные результаты. Конечно, в пылу борьбы звучат сильные выражения, но я не сомневаюсь, что пилоты на одной волне.

Ради максимального командного результата мы оставили Пьера впереди Эстебана, чтобы он получил шанс, пусть маленький, догнать Фернандо. Это оказалось невозможным, так что решение разменять позиции было вполне нормальным.

Иногда мы сталкиваемся с проблемами с коммуникациями, потому что сигнал радио не очень хороший. Или порой инженер полагает, что все объяснено четко, а пилот не воспринимает сообщение, так как сосредоточен на чем-то еще. Надо проверять, что гонщик понял информацию.

Как бы то ни было, маневр был произведен в интересах команды, и я не сомневаюсь, что оба пилота с этим согласны. Они пойдут на такое, если придется совершить размен в другую сторону. Они это знают, никаких трений нет», – заявил Фамен.

Специалист прокомментировал заявления Гасли, который решил вынести проблему в публичную плоскость:

«[Я удивлен] не больше, чем другие. Они бойцы, и все происходило сразу после гонки, в разочарованном состоянии – это нормально.

Мы часами можем обсуждать, что он сделал, но я убежден, что это просто эпифеномен (побочное явление – Sports.ru)».

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