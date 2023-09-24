«Классическая тактика ФОМ – давать в эфир комментарии, вырывая из контекста». Фернандо Алонсо – о словах про то, что его «бросили на съедение львам»

Алонсо пожаловался, что его переговоры по радио снова вырвали из контекста

Пилот « » заявил, что режиссеры ФОМ специально выпускают в эфир самые резонансные высказывания гонщиков – но при этом искажают к ним отношение.

На Гран-при Японии в эфир попали переговоры Алонсо со своим гоночным инженером, в которых испанец негодовал из-за стратегии, заявляя, что выпустив его на трассу в таком месте его «бросили на съедение львам».

«Нет, я не злился. Это обычное дело, классическая тактика ФОМ – давать в эфир комментарии, полностью вырывая их из контекста.

Даже не знаю, что говорят другие гонщики, когда оказываются на трассе позади более медленной машины, но эта машина начинает от тебя отрываться, несмотря на то, что ты используешь DRS. Не знаю, может они говорят что-то вроде: «Я в порядке, у меня все хорошо, я рад быть позади».

Лично я предпочитаю быть мотивированным, стараться обгонять соперников. На трассе, как я и сказал, я был медленнее машины соперника, даже с открытым DRS. Поэтому я решил поменять стратегию, мы провели еще один пит-стоп, и в итоге победили соперников. Вот как мы поступаем. Мы побеждаем на трассе, даже если самым ярким событием делают переговоры по радио», – рассказал .

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