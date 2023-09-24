Фредерик Вассер: «Не вполне довольны 4-м и 6-м местами, но «Феррари» приблизилась к «Мерседесу»

Фредерик Вассер отметил позитивные моменты для «Феррари» на Гран-при Японии.

Скудерия не сумела доехать до подиума: Шарль Леклер финишировал четвертым, – шестым. В то же время итальянцы слегка сократили отставание от второго места в Кубке конструкторов – пилоты « » и завершили заезд пятым и седьмым.

«Мы не можем быть вполне довольны четвертой и шестой позициями на финише. С другой стороны, мы приближаемся к «Мерседесу», и сегодня было трудно выступить лучше.

Мы выбрали верную стратегию, все прошло достаточно хорошо, мы держали деградацию шин под контролем. Есть позитивные моменты. Но теперь наша цель – догнать «Мерседес» в Кубке конструкторов, и мы приблизились к ней на четыре очка.

Битва с «Маклареном» очень плотная. Нас разделяют несколько десятых, и в зависимости от трассы мы оказываемся или чуть впереди, или чуть позади. Пожалуй, в Сингапуре мы оказались несколько сильнее, а здесь все сложилось в их пользу. В квалификации разрыв составлял менее десятой, а гонка в «чистом» воздухе – другая история.

Мы набрали те очки, которые могли набрать, и это позитивный момент», – поделился мыслями руководитель « ».

Вассер также прокомментировал высказывания Леклера о машине, не подходящей его стилю пилотажа, и призвал журналистов не преувеличивать проблемы:

«Не думаю, что в прошлой гонке он сильно проиграл. Речь о сотых долях секунды в квалификации, так что надо сохранять спокойствие и не допускать излишнего оптимизма или пессимизма в зависимости от результатов.

Борьба между «Мерседесом», «Маклареном» и нами очень плотная, мы стараемся каждый уик-энд выкладываться по полной. Нельзя менять мнение на противоположное от одного уик-энда к другому».

Наконец, менеджер высказался о командном титуле «Ред Булл»:

«Хочу поздравить «Ред Булл» с победой в Кубке конструкторов. Прекрасное выступление».

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