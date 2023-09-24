Шарль Леклер о борьбе с «Мерседесом» за 2-е место в Кубке конструкторов: «Соперники сильны, особенно в гонках»

Леклер оценил шансы «Феррари» обойти «Мерседес» в Кубке конструкторов.

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Японии, рассказав о борьбе с «Маклареном» и « ».

По мнению , у Скудерии есть неплохие шансы на то, чтобы опередить «Мерседес» в Кубке конструкторов по итогам сезона. В данный момент отставание « » составляет 20 очков.

«Сегодня «Макларены» были очень сильны. Мы мало что могли сделать лучше. Я должен был довольно агрессивно атаковать, чтобы как можно быстрее пройти Джорджа Расселла и потерять как можно меньше времени. Это сработало. Но после этого задачей было просто следить за состоянием шин, с чем мы тоже справились. Так что я доволен сегодняшним выступлением.

Что касается борьбы в Кубке конструкторов, то соперники сильны, особенно в гонке. Сегодня «Мерседесы» доставили нам проблем, сильно давили, разделили стратегии между двумя машинами – это было интересным ходом. Так что да, в гонках они сильны. В квалификациях они выступают не так стабильно, но нас в любом случае ждет очень плотная борьба – они стабильнее в гонках, мы стабильнее в квалификациях. Но при этом у меня есть ощущение, что в последний уик-энд мы многому научились, выяснили кое-что важное, и это может дать нам преимущество в оставшихся гонках», – рассказал Леклер.

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