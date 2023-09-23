Фредерик Вассер: «Цель «Феррари» на гонку – борьба с «Макларенами»

Цель «Феррари» на Гран-при Японии – борьба с «Маклареном» за 2-е место.

Руководитель « » подвел итоги прошедшей квалификации, оценив перспективы команды и рассказав о том, на что Скудерия может рассчитывать в гонке.

«Мы ожидали чего-то подобного. Возможно, чуть большего, но в целом мы выступили в соответствии с ожиданиями. Первый сегмент получился трудным, поскольку из-за красных флагов мы были вынуждены использовать там два комплекта шин «софт». Тем не менее, в итоге Шарлю не хватило всего 0,1 секунды, чтобы оказаться на первом ряду стартовой решетки, притом, что в его распоряжении был всего один свежий комплект «софта», с этой точки зрения результат можно считать неплохим.

В третьем сегменте из-за падения температуры состояние трассы улучшилось. Но в итоге все случилось так, как случилось. Мы не можем винить Сарджента и его инцидент, он точно не специально попал в аварию. К сожалению, мы не успели проехать быстрый круг до его аварии, поэтому нам пришлось использовать второй комплект «софта» на машине , и это было правильным решением. Очень досадно, что мы оказались так близко, но все-таки позади Пиастри. Однако в гонке все еще возможно.

Цель команды на гонку – борьба с «Макларенами». В пятницу, на свободных заездах, мы продемонстрировали неплохой темп на длинной дистанции. Трасса здесь очень требовательная, а еще сейчас намного теплее относительно обычных для условий, а еще завтрашняя гонка начнется раньше, чем обычно. Это осложнит задачу командам и очень важным будет как можно лучше исполнить стратегию. Как бы то ни было, мы все в одинаковых условиях.

Старт на «Сузуке» всегда имеет ключевое значение – особенно то, как вый пройдете связку 1-2 поворотов. Не хотелось бы вспоминать происходившие в прошлом инциденты, но мы знаем, что старт здесь в любом случае будет непростым. Однако самым важным будет наличие хорошей стратегии, ведь трасса очень требовательная в отношении нагрузки на шины и это станет ключевым фактором», – рассказал Вассер.

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