Льюис Хэмилтон о прогрессе «Мерседеса»: «Вы видели, как «Астон Мартин» начал этот сезон, так что и они могут продвинуться вперед»
Льюис Хэмилтон рассказал о планах «Мерседеса» по развитию болида.
«Мы отстаем от «Ред Булл» на секунду. Это просто безумие. Как команду нас явно беспокоит необходимость сократить отставание перед следующим годом – а на данный момент мы все еще отстаем на секунду на такой трассе [как «Сузука»].
В следующем году нам нужно сократить невероятное отставание – но вы видели, как «Астон Мартин» начал этот сезон, так что и они могут продвинуться вперед. Мы видели, что чего добился «Макларен» в этом году, пойдя по пути «Ред Булл». Теперь на такой трассе, как эта, они впереди нас», – сказал Хэмилтон.
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