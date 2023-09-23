Льюис Хэмилтон о прогрессе «Мерседеса»: «Вы видели, как «Астон Мартин» начал этот сезон, так что и они могут продвинуться вперед»

Теги Гран-при Японии Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Сузука Авто

Льюис Хэмилтон рассказал о планах «Мерседеса» по развитию болида.

«Мы отстаем от «Ред Булл» на секунду. Это просто безумие. Как команду нас явно беспокоит необходимость сократить отставание перед следующим годом – а на данный момент мы все еще отстаем на секунду на такой трассе [как «Сузука»].

В следующем году нам нужно сократить невероятное отставание – но вы видели, как «Астон Мартин» начал этот сезон, так что и они могут продвинуться вперед. Мы видели, что чего добился «Макларен» в этом году, пойдя по пути «Ред Булл». Теперь на такой трассе, как эта, они впереди нас», – сказал Хэмилтон.

Гран-при Японии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий