Льюис Хэмилтон о прогрессе «Мерседеса»: «Вы видели, как «Астон Мартин» начал этот сезон, так что и они могут продвинуться вперед»

Льюис Хэмилтон рассказал о планах «Мерседеса» по развитию болида.

«Мы отстаем от « » на секунду. Это просто безумие. Как команду нас явно беспокоит необходимость сократить отставание перед следующим годом – а на данный момент мы все еще отстаем на секунду на такой трассе [как « »].

В следующем году нам нужно сократить невероятное отставание – но вы видели, как « » начал этот сезон, так что и они могут продвинуться вперед. Мы видели, что чего добился « » в этом году, пойдя по пути «Ред Булл». Теперь на такой трассе, как эта, они впереди нас», – сказал .

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