Джордж Расселл о 7-8 местах «Мерседеса» в квалификации: «Справедливое отражение нашего положения на таких трассах»

Теги Гран-при Японии Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Расселл не удивлен слабому результату «Мерседеса» в квалификации в Японии.

Пилот «Мерседеса» подвел итоги квалификации, отметив, что результат сессии отражает текущее положение команды.

Хэмилтон закончил сегодняшнюю квалификацию на седьмой позиции, а Расселл показал восьмое время.

«Этот результат справедливо отражает наше положение на таких трассах. Когда на трассе существует сильный контраст между типами поворотов – когда есть и высокоскоростные, и медленные повороты, – у нас возникают трудности с тем, чтобы учесть все аспекты.

В то время как на трассах с поворотами более-менее одного типа, как неделю назад в Сингапуре, мы способны подобрать оптимальный вариант настроек болида и добиться максимально доступного уровня прижимной силы.

Так что этот результат сильно нас не удивил, но да, можно сказать, что это стало небольшим шоком. Однако при рациональном взгляде на ситуацию ты понимаешь, что все прошло в соответствии с ожиданиями», – рассказал Расселл.

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2 комментария

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Башмак Нирванов
Даже с учётом того, что Жоржик - человек - квалификация, а счетик-то в пользу Льюиса.
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Paninaro
Ответ Башмак Нирванов
Даже с учётом того, что Жоржик - человек - квалификация, а счетик-то в пользу Льюиса.
Жора - человек - "я хочу победить". Это практически сингапурский мем.
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