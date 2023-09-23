Джордж Расселл о 7-8 местах «Мерседеса» в квалификации: «Справедливое отражение нашего положения на таких трассах»

Расселл не удивлен слабому результату «Мерседеса» в квалификации в Японии.

Пилот « » подвел итоги квалификации, отметив, что результат сессии отражает текущее положение команды.

Хэмилтон закончил сегодняшнюю квалификацию на седьмой позиции, а Расселл показал восьмое время.

«Этот результат справедливо отражает наше положение на таких трассах. Когда на трассе существует сильный контраст между типами поворотов – когда есть и высокоскоростные, и медленные повороты, – у нас возникают трудности с тем, чтобы учесть все аспекты.

В то время как на трассах с поворотами более-менее одного типа, как неделю назад в Сингапуре, мы способны подобрать оптимальный вариант настроек болида и добиться максимально доступного уровня прижимной силы.

Так что этот результат сильно нас не удивил, но да, можно сказать, что это стало небольшим шоком. Однако при рациональном взгляде на ситуацию ты понимаешь, что все прошло в соответствии с ожиданиями», – рассказал .

Ферстаппен снова в порядке, «Макларен» – на первом ряду в Японии