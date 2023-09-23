Дистанцию первого в истории Гран-при Индии MotoGP сократили из-за жары. Ранее у пилотов возникли проблемы с визами

Теги чемпионат мира MotoGP Гран-при Малайзии MotoGP Гран-при Таиланда MotoGP Гран-при Индии MotoGP Авто

Дистанция спринта и основной гонки Гран-при Индии MotoGP подверглась изменениям.

В субботу гонщики проедут 11 кругов вместе запланированных 12, в воскресенье – 21 вместо 24.

Решение связано с погодными условиями. На старте спринта ожидается температура в 37 градусов, в то время как влажность составит 92 процентов, что лишь ухудшит ощущения от жары. Пилоты жаловались на трудности в практиках, отмечая, что условия более тяжелые, чем во время Гран-при Малайзии и Таиланда.

Ранее у ряда спортсменов возникли трудности с визами перед первым в истории этапом в Индии. В частности, шестикратному чемпиону премьер-класса из «Хонды» Марку Маркесу пришлось отложить перелет. «Логистические трудности» наблюдались и на трассе – пятничные сессии начались с опозданием, поскольку, по информации The Race, работники автодрома отказывались выполнять обязанности без питьевой воды в +35.

Кроме того, MotoGP пришлось объясняться перед болельщиками за некорректную карту Индии, показанную в графике во время тренировок.

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