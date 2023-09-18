MotoGP. Морбиделли в следующем сезоне будет выступать за «Прамак-Дукати»

Теги Ямаха Дукати чемпионат мира MotoGP Прамак Жоан Зарко Франко Морбиделли Хорхе Мартин Авто

Франко Морбиделли в сезоне-2024 продолжит карьеру в «Прамак-Дукати».

Итальянский гонщик принял решение покинуть команду «Ямаха». В «Прамак-Дукати» Морбиделли займет место Жоана Зарко, который в свою очередь переходит в «ЛЧР-Хонду».

Напарником Морбиделли по команде будет Хорхе Мартин, который уже подписал новый предварительный контракт.

Чемпиону мира по мотогонкам переехали ногу байком. Через неделю он уже на подиуме – с мотоцикла его снимали!

5 комментариев

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Birdman
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Кто на его место в ямаху? Есть предположения?
Там уже давно подписан ринс
+2
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+2
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langenbrunner2707
Новый вызов для итальянца.Может в новой команде снова воспрянет духом.Как хорош был в ковидный сезон,в 2020г.Но затем совсем потерялся в Ямахе.
+1
0
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Ascari
Кто на его место в ямаху? Есть предположения?
0
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Багира!
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Ответ Ascari
Кто на его место в ямаху? Есть предположения?
Вот так вот ты и комментишь, не зная сути)
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