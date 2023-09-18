MotoGP. Морбиделли в следующем сезоне будет выступать за «Прамак-Дукати»
Франко Морбиделли в сезоне-2024 продолжит карьеру в «Прамак-Дукати».
Итальянский гонщик принял решение покинуть команду «Ямаха». В «Прамак-Дукати» Морбиделли займет место Жоана Зарко, который в свою очередь переходит в «ЛЧР-Хонду».
Напарником Морбиделли по команде будет Хорхе Мартин, который уже подписал новый предварительный контракт.
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