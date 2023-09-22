Временный руководитель «Альпин»: «Мы разговариваем с Миком Шумахером о его участии в нашей программе»

Бруно Фамен подтвердил наличие переговоров с Миком Шумахером.

«Это правда, что мы разговариваем с о его возможном участии в нашей программе по гонкам на выносливость за рулем A424. По-моему, это был бы хороший шанс для обеих сторон. Но пока мы на стадии переговоров. Надеюсь, скоро мы организуем тесты», – сказал Фамен.

Кроме того, глава «Альпин» рассказал о планах на двух протеже из «Формулы-2» – и Виктора Мартена:

«Действительно, второй сезон складывается весьма тяжело для Дуэна. Он добыл две очень хорошие победы, но на протяжении всей первой части сезона он был полностью недоволен машиной. Сейчас же болид стал значительно лучше. Конечно, ему будет сложно стать чемпионом.

И у нас также есть второй хороший пилот в академии – Виктор Мартен. Он проводит дебютный сезон – тоже вполне хорошо. Думаю, очевидно, идея в том, чтобы наблюдать за тем, как они оба продолжат становиться лучше. На этой неделе они тестировали A521.

В дальнейшем мы попробуем дать им столько опыта, сколько возможно. Посмотрим, конечно, что мы сможем сделать с Джеком и, быть может, также с Виктором. Они часть семьи».

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