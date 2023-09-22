Временный руководитель «Альпин»: «Я все еще оцениваю работу обеих баз, чтобы понять, как извлечь больше скорости»

Бруно Фамен рассказал, как сделать «Альпин» лучше.

Одна из главных проблем команды – взаимодействие отделений, расположенных в разных странах. Разработкой шасси занимаются на базе в Англии, в Энстоуне, в то время как силовая установка создается во Франции.

«Я все еще оцениваю работу обеих баз, чтобы понять, как извлечь больше скорости. И думаю, один из ключевых моментов – это попытаться объединить всех людей вместе.

Я имею в виду не только единство обеих сторон. Они должны быть едины изнутри, чтобы использовать весь наш потенциал. У нас он большой – но сложность в том, чтобы всех объединить, собрать все воедино для получение большей скорости. Это я сейчас и оцениваю.

В конце июля мы внесли несколько довольно хороших и больших изменений в управление командой. Это создало новое мышление в команде, приезжающей на трассу. Я вполне доволен тем, что уже видел. Думаю, с того момента мы провели несколько весьма хороших гонок, с точки зрения реализации стратегии.

Я не откладываю [поиск нового руководителя команды], потому что не хочу находиться под давлением. Сперва я все оцениваю. Думаю, те изменения, что я увидел, вполне хороши.

Что касается работы на трассе, как я сказал, я очень доволен работой пилотов и их настроем. Конечно, главным сейчас будет понять, как добиться такого же настроя на базах.

И именно на этом я и сконцентрирован. Дело не в одном человеке. Дело в том, чтобы объединить всех людей», – сказал Фамен.

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