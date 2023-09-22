Шарль Леклер: «Даже если мы все сделаем идеально в этот уик-энд, боюсь, «Ред Булл» все равно окажется впереди»

Теги Феррари Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Шарль Леклер Авто

Леклер оценил перспективы победить «Ред Булл» на Гран-при Японии.

Пилот «Феррари» подвел итоги пятничных свободных заездов и поделился мнением о шансах команды вновь бросить вызов лидерам чемпионата.

Леклер считает, что несмотря на прогресс в работе с болидом «Феррари» вряд ли сможет опередить «Ред Булл» на «Сузуке».

«Новинки сработали в соответствии с ожиданиями, обновленное днище добавило машине стабильности, и это приятно видеть. Не думаю, что скорость болида сильно возросла, но посмотрим, что будет дальше.

Очевидно, что мы продолжаем все лучше понимать особенности работы нашей машины. Мы очень многое узнали в двух-трех последних гонках, и теперь нужно просто собрать все это воедино. В Сингапуре у нас получилось это сделать, теперь нужно сделать то же самое здесь. Соперники из «Ред Булл», как кажется, невероятно быстры в этот уик-энд, но мы при этом, вроде бы, отстаем не так сильно.

Сейчас мы гораздо лучше понимаем особенности работы нашей машины в сравнении с тем, что было в Зандворте, и это помогает нам выступать лучше. Ведь борьба с «Маклареном» и «Мерседесом» настолько плотная, что оказаться впереди мы сможем, если подберем хорошие настройки. В последних гонках нам это удавалось, и такова цель на завтра. Но, опять же, даже если мы все сделаем идеально в этот уик-энд, я боюсь, что «Ред Булл» все равно окажется впереди», – рассказал Леклер.

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1 комментарий

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А_что_случилось?
Макс. Макс окажется впереди.
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