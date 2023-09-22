Эндрю Шовлин: «Мы явно отстаем. Болиду не хватает сцепления и баланса»

Эндрю Шовлин рассказал о проблемах «Мерседеса» после пятничных практик в Японии.

«Мы явно отстаем. И первая, и вторая практика прошли сложно. Оба пилота сообщили, что болиду не достает сцепления и баланса. Перед второй сессией мы внесли некоторые изменения, которые многое исправили. Но нам еще предстоит добиться лучшего перед субботой.

Мы явно недостаточно быстры. В частности, у нас слабый темп на первом секторе. Перед субботой мы сделаем на это упор. Во второй практике Джордж [Расселл] набрал немного темпа на быстром круге, но на длинных отрезках мы испытываем трудности.

Если мы решим эту проблему, то сможем убить двух зайцев одним выстрелом. Тем не менее мы понимаем, как много придется поработать, чтобы стать сильнее в оставшуюся часть уик-энда», – сказал главный гоночный инженер « ».

Гран-при Японии-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й