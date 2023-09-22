Гран-при Японии-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й

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Сузука
22 сентября 2023 года
2-я практика
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.30,688 (19 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,320 (23)
3. Ландо Норрис («Макларен») +0,464 (22)
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,549 (22)
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,640 (22)
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,804 (22)
7. Алекс Албон («Уильямс») +0,867 (23)
8. Оскар Пиастри («Макларен») +0,974 (22)
9. Серхио Перес («Ред Булл») +1,022 (24)
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,051 (22)
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,083 (22)
12. Эстебан Окон («Альпин») +1,106 (22)
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,109 (24)
14. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,141 (21)
15. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,453 (23)
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,477 (16)
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,481 (23)
18. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,490 (26)
19. Пьер Гасли («Альпин») +1,491 (22)
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1,632 (25)
 

Гран-при Японии-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й

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4 комментария

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Илья Маслов
В квалификации будет борьба
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Кирилл Конопельченко
Рано что-то говорить, ведь даже между практиками разница целая секунда. Хорнер был прав, директива по ним ни как не ударила, просто сложность с настройками была на Сингапур.
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Alesha_451
Ну хоть в квале пободаются
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