Дэвид Крофт: «Один из стюардов признался, что Ферстаппен должен был потерять позиции как минимум однажды, потенциально дважды в Сингапуре»
Стюард признал, что Макса Ферстаппена стоило оштрафовать на Гран-при Сингапура.
Гонщик «Ред Булл» трижды заблокировал соперников во время квалификации, однако отделался двумя предупреждениями и денежным наказанием для команды.
Комментатор «Формулы-1» на Sky Sports Дэвид Крофт поделился информацией о признании судьи.
«На встрече с руководством команд в Сузуке один из стюардов Гран-при Сингапура признался, что Ферстаппен должен был потерять позиции на решетке как минимум за блокировку Юки [Цуноды из «Альфа Таури»] и потенциально второй раз за инцидент на пит-лейн», – сообщил Крофт.
Команды «Ф-1» требуют пересмотра трех блокировок Ферстаппена и одной Сарджента в Сингапуре и считают, что определенных пилотов судят менее строго (AMuS)
Шарль Леклер: «Удивлен отсутствию штрафов Ферстаппену. Эпизод на пит-лейн может задать тон для схожего поведения в будущем»
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