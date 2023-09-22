Дэвид Крофт: «Один из стюардов признался, что Ферстаппен должен был потерять позиции как минимум однажды, потенциально дважды в Сингапуре»

Теги Гран-при Японии Ред Булл Альфа Таури Гран-при Сингапура Формула-1 регламент Макс Ферстаппен Юки Цунода Авто

Стюард признал, что Макса Ферстаппена стоило оштрафовать на Гран-при Сингапура.

Гонщик «Ред Булл» трижды заблокировал соперников во время квалификации, однако отделался двумя предупреждениями и денежным наказанием для команды.

Комментатор «Формулы-1» на Sky Sports Дэвид Крофт поделился информацией о признании судьи.

«На встрече с руководством команд в Сузуке один из стюардов Гран-при Сингапура признался, что Ферстаппен должен был потерять позиции на решетке как минимум за блокировку Юки [Цуноды из «Альфа Таури»] и потенциально второй раз за инцидент на пит-лейн», – сообщил Крофт.

Команды «Ф-1» требуют пересмотра трех блокировок Ферстаппена и одной Сарджента в Сингапуре и считают, что определенных пилотов судят менее строго (AMuS)

Шарль Леклер: «Удивлен отсутствию штрафов Ферстаппену. Эпизод на пит-лейн может задать тон для схожего поведения в будущем»

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4 комментария

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Flamini
Для всех адекватных людей это и так очевидно. Но Максу можно все.
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undermail@mail.ru
И почему не понес наказание?
+3
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Scorpio
клоуны
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Ihor Soldatkin
позорище
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