Льюис Хэмилтон: «Мне не хватало уверенности за рулем болида, мы не смогли разобраться с проблемами с балансом»

Хэмилтон рассказал о трудностях в первый день гоночного уик-энда в Японии.

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов, отметив, что команде пока не удалось подобрать оптимальный баланс болида.

«День получился очень трудным. Мне не хватало уверенности за рулем болида, что лишь добавило нам трудностей. У нас возникли проблемы с поиском хорошего баланса машины и мы не смогли разобраться с проблемами к концу второй практики. Шины сильно перегревались, в связи с чем в итоговом протоколе мы показались очень далеко от лидеров.

Мы знаем, что впереди нас ждет много работы, если мы хотим улучшить скорость нашей машины. И я верю, что мы способны прибавить. У нас уже были похожие пятницы в этом сезоне, но к субботе нам удавалось найти решение. Посмотрим, что будет завтра. Мы приложим все усилия, чтобы постараться подняться выше в расстановке сил», – рассказал Хэмилтон.

У Хэмилтона пытаются забрать первый титул «Ф-1»: пока досудебной претензией. Претендента больше не пускают на гонки