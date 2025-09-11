Нико Росберг об участии Ферстаппена в гонке на «Нордшляйфе»: «Это что-то невероятное»

Росберг впечатлен страстью Ферстаппена к гонкам.

Чемпион «Формулы-1» Нико Росберг рассказал о том, что поражен решением Макса Ферстаппена участвовать в гонках класса GT 3 на «Нордшляйфе».

При этом для того, чтобы получить допуск к участию в гонках на выносливость, Ферстаппену сначала предстоит сдать письменный экзамен в пятницу. В этом случае Федерация автоспорта Германии даст ему разрешение на участие в гонке класса «Б», в которой Макс будет выступать за рулем «Порше Кайман».

При достижении определенных результатов в двух гонках, Ферстаппен получит допуск к участию в соревнованиях класса «А», где он в составе своей собственной команды «Ферстаппен Рейсинг» собирается выступать за рулем автомобиля «Феррари» 286 GT3.

Комиссия может допустить гонщика к участию в соревнованиях класса «А» и после одной гонки вместо двух – в случае с Ферстаппеном, в очень высокой долей вероятности именно это и произойдет. И тогда Макс сможет выйти на старт гонки уже в это воскресенье.

«Нет, лично я никогда такого не делал. Да мне и команда [«Мерседес»] никогда такого не разрешала. И я в любом случае нахожу поразительным то, что Макс решил это сделать. Это просто невероятно.

То есть, все мы гонщики, и с учетом 24 Гран-при в календаре «Формулы-1» ты всегда выкладываешься на пределе, а между гонками можешь думать только о том, чтобы передохнуть и провести какое-то время дома.

И дома ты занимаешься обычными делами – тренируешься, поддерживая форму, проводишь время с детьми, ну и так далее. А Макс собирается отправиться на экзамен, чтобы получить лицензию и допуск к участию в гонке «Б» класса в субботу, а затем, вероятно, по результатам получить допуск в гонку класса «А» в воскресенье.

Это просто невероятно. И действительно классно. Весь мир будет следить. Да даже я включу трансляцию в воскресенье, чтобы посмотреть, как выступит Макс. Ведь о его рекорде круга на «Нордшляйфе», который он установил 5 месяцев назад, ходило столько разговоров.

Разумеется, он способен установить новый рекорд. Макс – самый талантливый гонщик в мире, и не важно, какой машиной он управляет, он все равно будет быстрее всех», – рассказал Росберг.

