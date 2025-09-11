Аяо Комацу: «К скорости Бермэна нет вопросов, но Олли способен на большее в плане стабильности»

Бермэну необходимо добиться стабильности, сообщил его босс Комацу.

Руководитель «Хааса » Аяо Комацу рассказал о природной скорости новичка Оливера Бермэна и аспекте, над которым молодому пилоту следует поработать.

«На мой взгляд, к его скорости нет никаких вопросов. Она очевидна, талант есть. Наша задача – раскрыть потенциал и добиться стабильности – в каждой сессии, каждый уик-энд. Пока не получается.

Опять же, мы очень и очень плотно работаем с Олли, предоставляем ему краткосрочные цели, получаем обратную связь, обращаем внимание на рабочую этику и так далее.

Но он отличный парень с прекрасным, позитивным характером, который всех мотивирует. Кроме того, он очень и очень открытый. Он крайне здорово воспринимает конструктивную обратную связь и даже критику, и у нас очень хорошие рабочие отношения. В этом году наша задача – добиться того, чтобы его талант проявлялся стабильно. Стабильность – главное.

Очень важны краткосрочные цели, которые я упомянул. И надо просто упростить жизнь – я не говорю о частной жизни, но надо сосредоточиться на главном. Нельзя тратить впустую сессию или круг, надо быть требовательными друг к другу. Да, он новичок, ему 20 лет, однако он гонщик «Формулы-1» и представляет команду.

Я подгоняю пилотов, но также инженеров и любых других сотрудников. Но он способен на большее в этом плане – он сам знает, что способен. Если мы будем выжимать друг из друга больше – не только из него – он получит более быструю машину, более качественную информацию о подготовке шин и сможет зарабатывать больше очков», – порассуждал босс.

