Билеты на трибуны Гран-при Австралии-2026 раскупили за несколько минут на фоне успехов Пиастри

Организаторы гонки в Мельбурне объявили о небывалом интересе фанатов.

Билеты на трибуны Гран-при Австралии сезона-2026, который состоится в марте, были раскуплены всего через несколько минут после начала продаж. Доступными оставались некоторые места в зоны свободного размещения.

Эмма Пинвилл, коммерческий директор компании-промоутера этапа, упомянула успехи пилота «Макларена » Оскара Пиастри – лидера «Формулы-1», родившегося в Мельбурне:

«Это четко показывает, что интерес к «Формуле-1» в Австралии высок как никогда.

Оскар Пиастри продолжает впечатлять на трассе, будут новые форматы мероприятий и улучшения для болельщиков, в том числе дебют трибуны Оскара Пиастри, так что «Альберт-Парк » – главное место в марте».

