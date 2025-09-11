  • Спортс
  Билеты на трибуны Гран-при Австралии-2026 раскупили за несколько минут на фоне успехов Пиастри
Билеты на трибуны Гран-при Австралии-2026 раскупили за несколько минут на фоне успехов Пиастри

Организаторы гонки в Мельбурне объявили о небывалом интересе фанатов.

Билеты на трибуны Гран-при Австралии сезона-2026, который состоится в марте, были раскуплены всего через несколько минут после начала продаж. Доступными оставались некоторые места в зоны свободного размещения.

Эмма Пинвилл, коммерческий директор компании-промоутера этапа, упомянула успехи пилота «Макларена» Оскара Пиастри – лидера «Формулы-1», родившегося в Мельбурне:

«Это четко показывает, что интерес к «Формуле-1» в Австралии высок как никогда.

Оскар Пиастри продолжает впечатлять на трассе, будут новые форматы мероприятий и улучшения для болельщиков, в том числе дебют трибуны Оскара Пиастри, так что «Альберт-Парк» – главное место в марте».

Экс-механик «Ред Булл» Николас: «Сочувствую Норрису и Пиастри. Политика «двух первых номеров» изначально не сулила ничего хорошего»

Владимир Башмаков о размене в Монце: «Ферстаппен или Шумахер не отдали бы позицию, что привело бы к напряжению. «Макларен» оказался в сложной ситуации»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
