Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос о командной тактике «Макларена»: «У болельщиков в такой ситуации остается ощущение того, что их обокрали»

Дорнбос раскритиковал «Макларен» за применение командной тактики.

Бывший пилот «Формулы-1» Роберт Дорнбос считает, что в «Макларене» допустили ошибку, когда решили вмешаться в борьбу своих гонщиков на Гран-при Италии и сказал Оскару Пиастри пропустить Ландо Норриса , поскольку тот проиграл позицию напарника из-за заминки команды на пит-стопе.

Дорнбос сравнил случившееся с командной тактикой «Феррари» времен Михаэля Шумахера и Рубенса Баррикелло .

«У болельщиков в такой ситуации остается ощущение того, что их обокрали. Если обсуждать похожие случаи, то худшая ситуация, безусловно, сложилась на Гран-при Австрии , когда за «Феррари» выступали Михаэль Шумахер и Рубенс Баррикелло.

Рубенс, что называется, рвал задницу и почти победил, а потом на связь по радио вышел Жан Тодт и сказал ему: «Ты должен отдать позицию Михаэлю». Притом, что Шумахер в тот момент и так лидировал в чемпионате с каким-то огромным отрывом. То есть в том размене позициями вообще не было смысла.

И это было очень печально, потому что болельщики начали свистеть и гудеть в адрес «Феррари», потому что не понимали, а что они вообще смотрят? Это гонки или театральная постановка?

Рубенс пропустил Михаэля прямо перед финишем, а потом, уже на подиуме, Михаэль сам отдал Рубенсу трофей за победу в Гран-при. Это был какой-то хаос и тот случай вряд ли хорошо сказался на имидже «Формулы-1».

К счастью, в последние годы мы уже такого не видели, но теперь нечто подобное сделали в «Макларене», потому что они пытаются управлять ситуацией.

А что они будут делать, если в следующей гонке заминка на пит-стопе случится у Оскара Пиастри, и в итоге на трассе он окажется в двух позициях позади Норриса? Ландо что, подождет его и отдаст позицию?» – рассказал Дорнбос.

