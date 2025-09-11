  • Спортс
Карлос Сайнс: «Если бы я остался в «Макларене», то сейчас бы боролся за чемпионский титул»

Сайнс высказался о решении перейти из «Макларена» в «Феррари».

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс рассказал о том, сожалеет ли он о своем решении уйти из «Макларена» после двух сильных сезонов и присоединиться к «Феррари».

Сайнс признал, что если бы он не пошел на переход, то сейчас с высокой долей вероятности продолжал бы выступать за «Макларен» и вел бы борьбу за победу в чемпионате.

«Те два сезона в «Макларене» были, возможно, лучшими в моей карьере. Я выжимал из болида абсолютный максимум. И если бы я остался в «Макларене», то сейчас бы боролся за чемпионский титул. Но я хотел доказать себе и всем остальным, что достоин быть там, что я способен бороться за победы и подиумы.

Что касается моей текущей формы, то у меня еще никогда не было столь слабого отрезка – когда я бы провел столько гонок подряд, демонстрируя не лучшие выступления и не добиваясь хороших результатов.

Тем не менее, я рад быть в «Уильямсе» и считаю, что это хорошее место, что у нас есть будущее. Если мы сможем вернуть «Уильямс» в борьбу за высокие места и однажды попасть на подиум, выиграть гонку, это будет действительно здорово», – рассказал Сайнс.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sportsmole
