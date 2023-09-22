Ландо Норрис: «Отставание «Макларена» от «Ред Булл» одно из самых маленьких, но машина «гуляет»

Ландо Норрис оценил впечатляющую скорость «Макларена» в Японии.

В то же время , показавший третий результат по итогам обеих пятничных практик, отметил нестабильное поведение болида.

«Темп есть, темп сегодня довольно хороший. Пожалуй, это одно из самых маленьких отставаний от « » в пятницу, и в этом смысле результат обнадеживает, однако машина «гуляет».

Полагаю, что это относится к большинству команд. Уровень сцепления очень низкий, и не думаю, что дело конкретно в нашей машине. Если удастся слегка ее успокоить, нащупать баланс, то завтра мы можем провести хороший день. Но темп хороший, просто пилотировать трудно», – сообщил британец.

Норрис также высказался о раскладах перед субботней квалификацией:

«Сомневаюсь, что мы выиграем поул. В данный момент «Ред Булл» выступает как «Ред Булл».

Но, считаю, мы не очень далеко. Я бы сказал, обычно мы оказываемся ближе, когда топливная загрузка низкая, двигатель работает на полную и все такое.

Наверное, борьба за поул – достаточно серьезная задача и, пожалуй, слишком тяжелая, но можно бросить вызов « », который сегодня смотрелся не так здорово, бросить вызов « », а также « », который выглядел довольно хорошо. Думаю, такой будет наша борьба завтра».

Гран-при Японии-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й

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