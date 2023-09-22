Риккардо может вернуться в «Ф-1» только на Гран-при США
Пилот «Альфа Таури» продолжает восстанавливаться после перелома запястья, полученного в аварии перед Гран-при Нидерландов. Вместо него за команду временно выступает резервный пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон.
По словам операционного директора «Альфа Таури» Джонатана Эгголса, процесс восстановления Риккардо может немного затянуться, учитывая характер полученной травмы.
В «Альфа Таури» организуют для Риккардо несколько тестовых сессий на симуляторе на неделе перед Гран-при Катара, по итогам которых и оценят его возможность выступать в гонках. Не исключается, что возвращение Риккардо может быть отложено до Гран-при США.
Резервисты в «Ф-1» вообще получают шанс в настоящих болидах? Чем они занимаются? Только ждут в боксах?
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