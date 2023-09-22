Риккардо может вернуться в «Ф-1» только на Гран-при США

Пилот «Альфа Таури» продолжает восстанавливаться после перелома запястья, полученного в аварии перед Гран-при Нидерландов. Вместо него за команду временно выступает резервный пилот « » .

По словам операционного директора « » Джонатана Эгголса, процесс восстановления может немного затянуться, учитывая характер полученной травмы.

В «Альфа Таури» организуют для Риккардо несколько тестовых сессий на симуляторе на неделе перед Гран-при Катара, по итогам которых и оценят его возможность выступать в гонках. Не исключается, что возвращение Риккардо может быть отложено до .

Резервисты в «Ф-1» вообще получают шанс в настоящих болидах? Чем они занимаются? Только ждут в боксах?