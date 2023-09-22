«Макларен» подписал чемпиона «Ле-Мана»-2022 Хиракаву резервным пилотом «Ф-1» на сезон-2024
«Макларен» объявил, что Рио Хиракава присоединился к программе развития пилотов.
Чемпион «24 часов Ле-Мана» 2022 года, действующий обладатель титула и лидер WEC в составе «Тойоты» будет выполнять обязанности резервного гонщика в «Формуле-1». 29-летний японец также проведет тесты за рулем «Макларена» 2021 года и будет работать на симуляторе.
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