Пьер Гасли о предпочтениях в конструкции болида: «У Окона очень длинные руки, мне же требуется более компактный кокпит»

Гасли рассказал о предпочтениях в отношении конструкции болида 2024 года.

Пилот « » отметил, что у него с напарником примерно одинаковые предпочтения в отношении особенностей поведения машины.

Единственным исключением Гасли назвал слишком большую разницу в антропометрических данных – и что на своей машине 2024 года он бы хотел получить более компактный кокпит.

«В целом мы с ним склоняемся к одному и тому же. За исключением того, что у Эстебана очень длинные руки! Мне, по очевидным причинам, требуется более компактный кокпит, Эстебан же не так уверен.

Я не знаю, как он вообще работает рулем в движении (учитывая то, что из-за габаритов локти расставляются слишком широко), но ему явно нужно чуть больше места в кокпите, чем мне!

Посмотрим, что получится в итоге, но я должен сказать, что это, пожалуй, вообще единственная область, в которой Эстебан предпочитает комфорт возможной производительности. А так, за исключением данного момента, у нас схожие предпочтения и работать с ним в паре мне весьма просто.

Думаю, команда всегда будет готова к тому, чтобы обеспечить максимальное количество свободного места для гонщика. Я в целом доволен, для меня в кокпите остается полно места. Но у нас все-таки есть проблема того, что один гонщиков намного выше и его конечности тоже длиннее. В настоящий момент мы продолжаем обсуждать ситуацию, и очевидно, что выбор будет сделать в пользу большей производительности болида», – рассказал .

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