Оскар Пиастри о дебютном сезоне: «Понимал, что у меня будут ошибки, но теперь я комфортнее чувствую себя за рулем болида»

Пиастри на данный момент доволен дебютным сезоном в «Формуле-1».

Пилот « » рассказал о трудностях, с которыми столкнулся по ходу этого года. При этом Пиастри уверен, что остаток сезона, где большинство Гран-при пройдут на незнакомых ему трассах, он должен справиться лучше, чем в начале чемпионата.

«Думаю, все прошло примерно так, как я себе изначально и представлял. Я старался как можно быстрее учить трассы, однако свою роль также играл фактор того, что я вообще нигде не выступал в прошлом сезоне.

Кажется, что «Формула-2» отличается от «Формулы-1» просто цифрой, на самом деле скачок здесь больше, чем при переходе в любую другую серию. То есть помимо задачи учить трассы тебе нужно заниматься и множеством других вещей. Так что я понимал, что у меня будут ошибки, что на некоторых Гран-при я буду не очень доволен, а на каких-то все будет хорошо – так и вышло. Так что в целом все прошло примерно так, как я и ожидал. Хотя, как кажется, я допустил на пару ошибок больше, чем хотелось бы. Есть пара моментов, которые мне бы хотелось повторить и исправить.

Думаю, впереди у меня еще будут перепады формы, взлеты и падения. Думаю, разница в том, что когда в начале сезона у нас были выездные (за пределами Европы) гонки и новые для меня трассы, я в первую очередь старался учить их и при этом старался адаптироваться к новому для себя болиду.

Теперь же – хотя на машине появляются новые детали, которые влияют на особенности поведения, – я чувствую себя намного комфортнее за рулем болида, понимая, что мне требуется от машины, как заставить ее ехать быстро и как выжать из нее предел возможностей. А это всегда помогает тебе чувствовать себя намного комфортнее, вне зависимости от того, на какой трассе ты выступаешь.

Так что с этой стороны в оставшихся гонках должно быть проще. Хотя конечно, нас ждут гонки на трассах, которые я не знаю. Но посмотрим», – рассказал .

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