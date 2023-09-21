Джордж Расселл: «Это мой лучший сезон в карьере – но по тем или иным причинам мы потеряли примерно 60 очков»

Расселл признал факт изменения настроя с учетом невозможности борьбы за титул.

Пилот « » рассказал, что в нынешнем сезоне пытается чаще рисковать в гонках, когда видит шанс добиться действительно хорошего результата – либо попасть на подиум, либо выиграть гонку.

По словам , в прошлом сезоне он использовал другой подход, ставя на первое место стабильность и возможность зарабатывать очки в каждом заезде.

«Вообще, во времена выступлений в молодежных сериях и даже в картинге, как пилота меня всегда отличало умение просто добиваться нужного результата. Если тебе нужно пожертвовать одной позицией ради долгосрочной перспективы – сделай это, чемпионат длинный, просто добейся результата. Такой настрой был у меня и в прошлом году – просто продолжать добиваться результата, и это сработало.

В этом же году мы чаще, что называется, крутим барабан, рискуем по-крупному ради достижения действительно большого результата. Вы видели это в Сингапуре. В Зандворте мы провалились, но это как раз была одной из причин, по которым я стараюсь выжимать из себя все больше.

Если говорить о чистой скорости и уровне выступлений, то мне кажется, что это вообще мой лучший сезон в карьере. Но при этом, по тем или иным причинам, мы потеряли примерно 60 очков.

В Австралии у нас был шанс на подиум (подвел отказ двигателя), в Зандворте, с учетом дождя, мы снова упустили шанс на подиум (из-за ошибки со стратегией), подиум на прошлой неделе мы потеряли из-за моей пилотажной ошибки, еще одна ошибка и еще 10 потерянных очков были в Канаде, нескольких очков мы недосчитались в Монако.

Гонок, в которых мы могли набрать больше очков, было очень много. Контраст с прошлым сезоном очевиден – тогда мы попали в топ-5 в 19 из 22 гонок и просто продолжали набирать очки.

В этом году у меня есть цель – помочь команде занять второе место в Кубке конструкторов. В этом году с самого начала было предельно ясно, что мы не будем бороться за победу в чемпионате. Не знаю, повлияло ли это как-то на мой психологический настрой, но я могу заверить вас, что как только команда вновь будет способна бороться за чемпионат, я вернусь к тем выступлениям, которые, как я уверен, помогут этот чемпионат выиграть», – рассказал Расселл.

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