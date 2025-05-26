24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail

Победителем 4-часовой гонки стал дуэт Максима Кизилова и Алексея Несова, выступивший за рулем суперкара Mercedes AMG GT3 команды Time4Race.

Стартовая процедура превратилась в театрализованное представление от команды снимающегося художественного фильма «Битва моторов», когда на трек выехали копии автомобилей начала 20-го века.

Итоги первого этапа Российской серии гонок на выносливость Гран-при Авто Mail.

Абсолютный зачет:

1. Time4Race №33 (Максим Кизилов, Алексей Несов);

Чемпионат Москвы I этап:

1. Time4Race №33 (Максим Кизилов, Алексей Несов);

2. CapitalRT №13 (Михаил Алешкин, Денис Ременяко);

3.TeamGaris №29 (Константин Захаревский, Станислав Сидорук, Константин Терещенко);

CN Pro:

1. TeamGaris №29 (Константин Захаревский, Станислав Сидорук, Константин Терещенко);

2. BALCHUG Racing №21 (Кирилл Киракозов, Михаил Лобода);

3. SVL Racing №31 (Алексей Хаиров, Алексей Чернов);

GT:

1. CapitalRT №13 (Михаил Алешин, Денис Ременяко);

2. SHISHKOIL&YUKA ADV PRO RACING TEAM №1 (Дмитрий Шишко, Захар Слуцкий, Алексей Савин);

3. YADRO Motorsport №48 (Сергей Столяров);

GT Pro:

1. Time4Race №33 (Максим Кизилов, Алексей Несов);

2. GNV&Kamenskiy Racing №91 (Илья Каменский, Дамир Саитов, Виктор Плеханов);

3. Real Performance №24 (Илья Ларионов, Владислав Перфильев);

GT Pro Touring:

1. GNV&Kamenskiy Racing №91 (Илья Каменский, Дамир Саитов, Виктор Плеханов);

2. Real Performance №24 (Илья Ларионов, Владислав Перфильев);

3.GNV Kamenskiy Racing №55 (Борис Шульмейстер, Сергей Валуйских, Азат Калимуллин);

GT Light:

1. Russian Racing Group №113 (Степан Ануфриев, Марк Новиков);

2. Mazda Karting Academy №777 (Кирилл Глушак, Алексей Грибанов);

3. Mazda Karting Academy №53 (Валерий Смирнов, Сергей Балдин).

Следующий этап REC Гран-при Спортса’’ пройдет на автодроме Moscow Raceway вечером в субботу 28 июня.