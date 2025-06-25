Серхио Перес об уходе из «Ред Булл»: «Команда могла бы защитить меня, но этого не случилось»

Перес остался недоволен действиями «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» Серхио Перес считает, что команда «Ред Булл » могла бы поддержать его после продления контракта по ходу сезона-2024, чем бы снизила давление общественности.

Вместо этого Переса постоянно критиковали за неубедительные на фоне Макса Ферстаппена результата, а в конце сезона в «Ред Булл» приняли решение расторгнуть контракт с Серхио, выплатив тому неустойку.

«Как я уже говорил, в конечном счете команда приняла такое решение, потому что оказалась под слишком сильным давлением, которое сама и создала.

У меня на руках был контракт, мы подписали его в Монако, но уже начиная со следующей гонки все почему-то начали обсуждать мое будущее, хотя, опять же, у меня уже был подписан новый контракт.

И команда могла бы легко защитить меня, сказав: «Знаете что? Мы подписали контракт с нашим гонщиком еще на два года». Но этого не случилось. С того момента после каждой гонки все говорили только о ситуации в «Ред Булл».

В результате на моей стороне боксов это давление ощущалось довольно сильно. И это влияло и на инженеров, да и вообще на всех сотрудников, и в итоге это дорого нам обошлось», – рассказал Перес.

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