  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джолион Палмер: «Вижу то, чего раньше не видел в Норрисе – он начал много ошибаться под давлением»
0

Джолион Палмер: «Вижу то, чего раньше не видел в Норрисе – он начал много ошибаться под давлением»

Палмер удивлен количеству ошибок у Норриса.

Эксперт официального сайта чемпионата и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер рассказал, что его удивляют выступления Ландо Норриса в этом сезоне – и то, что оказавшись в роли изначального фаворита в борьбе за титул, гонщик «Макларена» начал чаще допускать ошибки.

«По моим впечатлениям, Норрис всегда был чрезвычайно быстрым гонщиком. По квалификационному темпу, на мой взгляд, он вообще никому не уступал, а также за карьеру мало ошибался.

В этом же году, такое ощущение, что-то изменилось. Изменилось то, что Норрис перед началом сезона считался фаворитом в борьбе за титул, и сейчас в его распоряжении лучшая машина в пелотоне.

То есть ему уже негде прятаться, нет каких-то оправданий – ты быстрый гонщик в хорошей форме, и у тебя лучшая в пелотоне машина. И остальные 19 гонщиков смотрят на тебя как на фаворита.

И сейчас, по ходу сезона, я вижу такого Ландо, которого не видел раньше – того, кто начал много ошибаться, оказавшись под давлением.

Давление в «Формуле-1» — это обычное дело. Ты приходишь в чемпионат новичком и сразу чувствуешь давление. Но Ландо и раньше выигрывал гонки. На том же Гран-при Абу-Даби 2024 года давление тоже было сильным, ведь команде нужно было выиграть Кубок конструкторов.

Но ошибки, которые он допустил в Канаде – сначала в квалификации, а потом в гонке не рассчитав и врезавшись в Пиастри, – на мой взгляд, были допущены именно из-за давления. Такую ошибку [в столкновении с Пистри], вероятно, он мог допустить только из-за того, что в тот момент сам создал для себя давление», – рассказал Палмер.

Расклады на «Ф-1» перед Гран-при Австрии: лучший шанс Норриса на возвращение в битву за титул?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
logoДжолион Палмер
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Предсезонные тесты в 2026 году начнутся в январе – команды проведут 5-дневную программу в Барселоне, всего будет 11 дней тестов (RN365)
сегодня, 11:12
Серхио Перес об уходе из «Ред Булл»: «Команда могла бы защитить меня, но этого не случилось»
11сегодня, 11:02
Себастьян Феттель допустил возвращение в «Ред Булл»: «Мы с Марко обсуждаем данный вопрос»
сегодня, 10:36
Рикардо Патрезе: «Я бы сделал ставку на Пиастри, психологически он немного сильнее Норриса»
3сегодня, 09:54
Гельмут Марко: «Линдблад выступит за «Ред Булл» в пятничной практике перед Гран-при Великобритании»
1сегодня, 08:41
«Уверен, глубоко в душе в «Ред Булл» сожалеют от этом решении». Серхио Перес – о потере места в «Ф-1»
9сегодня, 08:22
Гран-при Австрии-2025. Расписание трансляций
сегодня, 06:30
Эстебан Окон: «Проблемы «Альпин» не вызывают улыбки, команда навсегда сохранит особое место в моем сердце»
вчера, 17:20
Льюис Хэмилтон: «В Италии чувствуешь себя настоящим романтиком, я все сильнее влюбляюсь в культуру, архитектуру. За пределами трассы все потрясающе»
33вчера, 15:44
«Астон Мартин» запустил Академию, пилот «Ф-3» Бойя стал первым юниором
1вчера, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото