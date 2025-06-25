Джолион Палмер: «Вижу то, чего раньше не видел в Норрисе – он начал много ошибаться под давлением»

Палмер удивлен количеству ошибок у Норриса.

Эксперт официального сайта чемпионата и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер рассказал, что его удивляют выступления Ландо Норриса в этом сезоне – и то, что оказавшись в роли изначального фаворита в борьбе за титул, гонщик «Макларена » начал чаще допускать ошибки.

«По моим впечатлениям, Норрис всегда был чрезвычайно быстрым гонщиком. По квалификационному темпу, на мой взгляд, он вообще никому не уступал, а также за карьеру мало ошибался.

В этом же году, такое ощущение, что-то изменилось. Изменилось то, что Норрис перед началом сезона считался фаворитом в борьбе за титул, и сейчас в его распоряжении лучшая машина в пелотоне.

То есть ему уже негде прятаться, нет каких-то оправданий – ты быстрый гонщик в хорошей форме, и у тебя лучшая в пелотоне машина. И остальные 19 гонщиков смотрят на тебя как на фаворита.

И сейчас, по ходу сезона, я вижу такого Ландо, которого не видел раньше – того, кто начал много ошибаться, оказавшись под давлением.

Давление в «Формуле-1» — это обычное дело. Ты приходишь в чемпионат новичком и сразу чувствуешь давление. Но Ландо и раньше выигрывал гонки. На том же Гран-при Абу-Даби 2024 года давление тоже было сильным, ведь команде нужно было выиграть Кубок конструкторов.

Но ошибки, которые он допустил в Канаде – сначала в квалификации, а потом в гонке не рассчитав и врезавшись в Пиастри, – на мой взгляд, были допущены именно из-за давления. Такую ошибку [в столкновении с Пистри], вероятно, он мог допустить только из-за того, что в тот момент сам создал для себя давление», – рассказал Палмер.

Расклады на «Ф-1» перед Гран-при Австрии: лучший шанс Норриса на возвращение в битву за титул?