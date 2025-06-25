Кристиан Хорнер о нелюбви британских журналистов к «Ред Булл»: Лучший способ стать не самой популярной командой в паддоке – это побеждать»

Хорнер высказался о причинах негативного отношения журналистов к «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что причиной в основном плохого отношения к команде со стороны британских журналистов и болельщиков являются победы и титулы коллектива, добытые в прямом соперничестве с представителями Англии.

«Невозможно нравиться всем. Кому-то вы не будете приятны. Какие-то вещи раздувают в прессе, ну и так далее. Но я всегда буду работать так, как считаю нужным. Я жду от других выкладки на сто процентов, и сам выкладываюсь на максимуме.

И порой ты можешь не слишком нравиться соперникам. Лучший способ стать не самой популярной личностью в паддоке – это побеждать.

Присутствует и фактор Великобритании. Со времен Дэвида Култхарда за «Ред Булл » не выступали британские гонщики. При этом мы четыре раза выиграли чемпионат с Себастьяном Феттелем, который побеждал Льюиса Хэмилтона и Фернандо Алонсо . Потом мы сделали это с Максом Ферстаппеном в 2021 году, когда он победил Льюиса, а в прошлом году он победил Ландо Норриса и Джорджа Расселла.

Так что мы никогда не были домашними любимцами, будучи к тому же формально австрийской командой, хотя базируемся мы в Великобритании, в Милтон-Кейнсе, то есть совсем рядом с Сильверстоуном», – рассказал Хорнер.

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