Суперкары «Ламборгини», «Порше» и «Мерседес» будут представлены на втором этапе Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Спортса’‘

Звезды российского и мирового автоспорта примут участие в Гран-при Спортса’‘.

Уже в эту субботу, 28 июня, на подмосковном автодроме Moscow Raceway пройдет четырехчасовой марафон Гран-при Спортса’’ – второй этап Российской серии гонок на выносливость (REC).

«GT3 – это «Формула-1» среди «Гран Туризмо», поэтому мы так довольны ростом участников именно этого класса. Эти суперкары ближе к гоночным прототипам – облегченный кузов, сложная электроника (ABS, трекшн-контроль), регулируемые подвески. Мощность мотора 500–600 л.с., высокая скорость (до 300 км/ч), продвинутая аэродинамика (большие спойлеры, диффузоры)», – рассказала Анастасия Бендикова, генеральный организатор REC.

В гонку REC 2025 со второго этапа возвращается чемпион мира по «длинным» гонкам – Роман Русинов. Он выступит вместе с Кириллом Киракозовым в классе CN Pro на французском спортпрототипе «Лижье».

Перед началом гонки зрители могут выйти на пит-лейн перед открытыми боксами экипажей участников, а затем на стартовую решетку (грид), чтобы близко увидеть работу команд перед стартом гонки. Автографы и совместные фото можно будет сделать и с пилотами, и с руководством команд, и с организаторами.

Расписание 2-го этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘.

28 июня, суббота.

14:30 – открытие входа для зрителей,

15:15 – экскурсия на пит-лейн и автобусный тур по автодрому,

17:30 – прогулка по гриду и предстартовая процедура,

18:00 – старт соревнования,

22:30 – процедура подиума.

Подробную информацию и билеты сможете найти на официальном сайте REC.