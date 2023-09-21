Феттель открыл «пчелиные отели» на трассе Гран-при Японии вместе с гонщиками «Формулы-1»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель дал старт проекту «Жужжащий поворот» на трассе .

Вместе с действующими пилотами серии, боссами команд и руководителем чемпионата Стефано Доменикали Феттель открыл «пчелиные отели». В отличие от ульев, данные сооружения не служат для сбора меда, а предоставляют насекомым условия для выживания на фоне снижения их популяции по всему миру.

Каждая команда установила свой «отель» на внутренней части второго поворота трека, прилегающие к ним поребрики покрасили в черный и желтый цвета.

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Фото: соцсети «Формулы-1»; соцсети команды «Мерседес»; соцсети команды «Феррари»